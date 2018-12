Weekendkaarten Concert at Sea in een ochtend uitverkocht

Concert at Sea 2018 (foto: ANP)

Wie naast weekendkaarten of dagkaarten voor vrijdag of zaterdag heeft gegrepen, maakt misschien toch nog een kans om een ticket te bemachtigen. De organisatie laat weten dat alle bestellingen de komende twee weken gescreend worden op zwarthandel en doorverkoop. Verdachte bestellingen worden geannuleerd. De vrijgekomen kaarten komen dan opnieuw in de handel. Als je zo'n kaart wilt bemachtigen, moet je wel inschrijven voor de wachtlijst.

Vorig week kwam de organisatie van het festival met de eerste namen voor 2019 naar buiten. Zo staan Nile Rodgers & Chic, Live, Guus Meeuwis, Golden Earring en Douwe Bob eind juni op de Brouwersdam.

De veertiende editie van Concert at Sea wordt gehouden van 27 tot en met 29 juni. Net als vorig jaar is er een derde festivaldag.

