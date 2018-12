Grote Prijs Arjaan de Schipper vervangt ZLM Tour

Matteo Moschetti wint de ZLM Tour in Goes (foto: Orange Pictures)

De ZLM Tour werd tot 2018 gereden in de UCI Nations' Cup, een landenwedstrijd waaraan de beste wielrenners van de wereld meedoen tot 23 jaar. Het comité onder leiding van voorzitter Kees Veerhoek doet nu een stapje terug omdat het niet gelukt is om een nieuwe hoofdsponsor voor de wedstrijd te vinden. Daarom is het financieel niet verantwoord om deel uit te blijven maken van de Nations' Cup.

De nieuwe wedstrijd Grote Prijs Arjaan de Schipper wordt op zaterdag 11 mei verreden en maakt deel uit van de Road Series U23, een nieuwe competitie met wedstrijden in Nederland, België en Luxemburg. Aan de wedstrijden zullen geen landen meer meedoen, maar ploegen.

Het is de bedoeling om een wedstrijd te organiseren van 160 tot 180 kilometer in en rond Goes. Er zullen dan grote plaatselijke ronden verreden worden. Daarmee verdwijnt de grote rit in lijn zoals die al jaren georganiseerd werd. Het heeft volgens Veerhoek te maken met een teruglopend aantal vrijwilligers, meer reglementen rondom veiligheidsvoorschriften en aanvraag van vergunningen.