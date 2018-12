AED-dief in de val gelokt door politie en Middelburgse winkelier

De Belg werd onder valse voorwendselen naar een parkeerplaats bij Rilland gelokt (foto: BHV Voordeelwinkel)

Volgens Dijkstra gebeurt het wel vaker dat er gebruikte AED's op internet te koop worden aangeboden, maar kreeg hij afgelopen week de tip dat er een wel heel erg nieuw model voor een wel heel erg schappelijke prijs te koop werd aangeboden in België. Hij vertrouwde het niet, omdat het om een wel erg nieuw model gaat.

Om uit te zoeken of het inderdaad een gestolen toestel is, besloot Dijkstra om de AED aan te schaffen. "De verkoper beweerde dat de Belgische overheid bezig is met het vervangen van oude met nieuwe toestellen van één bepaalde leverancier en dat hij er nog wel meer te koop kon aanbieden."

'Zélf in maart verkocht

Na de aanschaf controleerde Dijkstra het serienummer. "Toen bleek dat ik dit toestel zélf in maart had verkocht, aan de stichting Hartveilig Etten-Leur." Een belletje naar die stichting leerde dat de AED enkele weken geleden was gestolen. Hij belde meteen de politie en de agenten wisten te melden dat er onlangs nog meer AED's gestolen waren in de gemeenten Schijf, Rucphen en Sprundel.

Aanhouding van AED-heler op parkeerplaats in Rilland (foto: BHV Voordeelwinkel)

Samen met de politie bekokstoofde hij een plan om de verkoper van gestolen AED's in de val te lokken. Hij maakte een afspraak om nog eens drie AED's aan te schaffen. Maar omdat hij het te druk had, spraken ze dit keer niet in België af, maar in Zeeland.

Minder papierwerk

Volgens Dijkstra omdat een aanhouding in Nederland het voor de politie veel makkelijker maakt om de man te vervolgen. "Dat geeft heel wat minder papierwerk. Dus hebben we hem vrij eenvoudig met een smoes naar die parkeerplaats bij Rilland gelokt."

Toen de Belg daar rond 12.00 uur vanmiddag aankwam, werd hij door de hem opwachtende agenten in de boeien geslagen. Hij zit nu vast voor heling, maar Dijkstra hoopt dat het lukt om ook te achterhalen wie de daadwerkelijke diefstallen heeft gepleegd. "Dit is levensreddende apparatuur en als je die steelt, kan dat mensenlevens kosten. Dus ik hoop dat we met deze aanhouding nieuwe AED-diefstallen hebben kunnen voorkomen."