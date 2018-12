Hoek wil ongeslagen status behouden tegen laagvlieger Achilles'29

Yves Nyemb is niet inzetbaar bij Hoek (foto: Orange Pictures)

De Nooijer kan in het duel tegen Achilles'29, dat op de zestiende plaats staat, geen beroep doen op Sven Mbikulu en Yves Nyemb.

Mbikulu is nog op de weg terug na een bovenbeenblessure en Nyemb is afwezig omdat hij in Kameroen verblijft. "Yves had dat al heel vroeg aangegeven", aldus De Nooijer. Ruben de Jager, die vorige week tegen ODIN'59 niet inzetbaar was vanwege griep, is er weer bij.

"Kevin Schmidt is de topscorer van Achilles met zeven doelpunten. Best knap want Achilles staat laag en hij heeft niet alles gespeeld", zegt De Nooijer. "Dat is wel een speler om in de gaten te houden."

Hoek staat op de gedeelde derde plaats. Het verschil met de koplopers Noordwijk en Quick Boys is slechts vier punten.

Derde Divisie

stand 1. Noordwijk 14-32 2. Quick Boys 14-32 3. DVS'33 14-28 4. Hoek 14-28 5. Harkemase Boys 14-25 16. Achilles'29 14-7

Hoek speelt nog twee duels tot de winterstop. De spelers hebben geen clubverplichtingen van 18 december tot 2 januari. Daarna begint de voorbereiding op de tweede competitiehelft. Die begint met een weekendje Dublin.

Hoek speelt op dinsdag 8 januari nog een oefenduel tegen de beloften van AA Gent. Daarna wordt de competitie hervat. Harkemase Boys is op 12 januari de eerste tegenstander in het vervolg van de competitie.

Nieuwe spelers

De Nooijer verwacht dat er geen spelerswisselingen zullen plaatsvinden tijdens de winterstop. "Ik heb niet op nieuwe spelers aangedrongen. We hebben een fitte groep. Ik heb ook niet gehoord dat er spelers weggaan", aldus de oefenmeester nog geen gesprek heeft gehad over zijn toekomst bij de derdedivisionist.

Hoek is dit seizoen op eigen veld nog zonder nederlaag terwijl tegenstander Achilles'29 in zeven uitduels slechts één keer gelijkspeelde: 3-3 tegen De Dijk. Alle andere uitduels werden door de ploeg uit Groesbeek met flinke cijfers verloren: 4-0, 5-0, 4-1, 7-1, 4-0 en 6-0.

Hoek-Achilles'29 begint om 14.30 uur op het kunstgrasveld in Hoek. Beelden van de wedstrijd zie je zaterdagavond op Omroep Zeeland TV en op deze site.