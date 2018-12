Kraampjes kerstmarkt Goes ingestort door harde wind, deel evenement afgelast

In een persbericht laat burgemeester Mulder van Goes weten het erg jammer te vinden, maar dat de veiligheid van bezoekers, standhouders en andere betrokkenen voorop staat. Omdat het KNMI ook morgen zware windstoten en stevige buien voorspelt, is er een te groot risico op gevaarlijke situaties.

Kattencafé Kat & Schotel laat op Facebook weten dat hun kraam en dat van de buren is ingestort. Daardoor zijn verschillende spullen beschadigd geraakt. "We hebben het letterlijk met gevaar voor eigen leven geprobeerd, maar we staan vandaag niet op de kerstmarkt", is te lezen in de post op Facebook.