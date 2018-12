Zeeland moet het definitief met minder bomen doen

Een boom die gekapt wordt (foto: omroep zeeland)

Het kapbeleid van het waterschap leidt al een tijd tot onrust omdat portefeuillehouder Rian de Feijter in 2016 beloofde dat tijdens de uitvoering van het Beleidsplan Beplanting 2016-2025 elk van de 25.000 gerooide bomen terug zou komen, maar dat dit niet het geval blijkt te zijn. In 2019 zijn er 2101 bomen meer gekapt dan geplant. Dat tekort ontstaat voornamelijk doordat het waterschap in plaats van op 6 tot 8 meter, 12 meter afstand aanhoudt tussen nieuw geplante bomen.

Compromis telkens afgewezen

De Provincie Zeeland kan als vergunningverstrekker het waterschap corrigeren als het gaat om de terugplantplicht. Het overleg daarover gaat stroef, want een compromis om het aantal meters tussen de bomen naar tien meter terug te brengen werd tot nu toe telkens door het waterschap afgewezen.

Tijdens de bespreking van Beleidsnotitie Natuurwetgeving konden de Statenleden zich onder meer uitspreken over het teruglopen van de zogenaamde 'houtopstanden', het aantal bomen in de provincie. Het bleek dat er geen meerderheid te vinden was voor een voorstel van GroenLinks om iedere gekapte boom weer terug te laten keren. De motie van GroenLinks werd gesteund door de ChristenUnie, D66, PvdA en SP, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid in de Provinciale Staten.

Uitzondering

Wel hielden de Statenleden vast aan de maximale afstand van tien meter, met uitzondering van soorten die meer ruimte nodig hebben. Dat laatste werd voorgesteld door de SGP. Die partij gaf aan dat het eisen van een één op één terugplantbeleid van het waterschap niet aan de provincie was, aangezien het de provincie is die toestaat dat er uit de Hedwigepolder 6.000 bomen verdwijnen en er daarvoor veel minder voor worden teruggezet.

- Waterschap Scheldestromen kapt van 2016 tot 2025 25.000 bomen - De wet op houtopstanden stelt dat het areaal hetzelfde moet blijven, wat betekent dat hetzelfde aantal vierkante meters met bomen bedekt moet zijn, maar niet dat hetzelfde aantal bomen terug moet komen - De provincie kan handhaven als het waterschap zich niet aan de regels houdt

Gedeputeerde Carla Schönknecht is tevreden met de aanpassing. Ze stelt dat het één op één terugplaatsen moeilijk is omdat door het plaatsen van veel bomen op alternatieve plekken het open Zeeuwse landschap wordt aangetast, en dat is onwenselijk. Toch houdt ze wel de deur open voor voorstellen van het waterschap om op alternatieve plekken bomen te planten en zegt dat de Provincie daarbij wil meedenken en meewerken.

Enkele duizenden bomen

Doordat veel van de te kappen bomen populieren zijn, waar andere bomen voor terugkomen, zal de Zeeuwse bomenstand de komende jaren met enkele duizenden bomen teruglopen.

