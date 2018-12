Laatste ronde voor JP & The Seeger Session Band

JP & The Seeger Session Band startte in 2009 als tijdelijk project. Het was geïnspireerd op de Seeger Sessions van Bruce Springsteen. De band bleef jaar na jaar bestaan door een combinatie van de groeiende schare fans en het plezier dat de bandleden en crew zelf beleefden.

Theatertours

In totaal trad de band ruim 300 keer op tijdens uitgebreide theatertours door Nederland, zoals The Crisis Cure Tour I en II en The Freedom Express Tour. Vijf keer speelde JP & The Seeger Session Band op het Skagen festival in Denemarken. Begin dit jaar bezocht de band Ierland voor drie optredens op het Tradfest in Temple Bar Dublin, inclusief een live tv-optreden in The Late Late Show.

JP & The SSB (foto: Omroep Zeeland)

Naamgever Jan Piet de Klerk trekt nu toch de stekker er uit: "Ik ben van huis uit singer-songwriter en heb die kant van mijn muziek laten liggen. Voor mij is de cirkel nu wel rond en ga ik me weer op die andere kant richten."

'Het doet wel pijn'

Sousafoonspeler Patrick Witberg is eerlijk: "Het doet wel pijn, dat moet ik toegeven." Saxofonist Cor de Jonge kijkt er nuchter naar: "Voor de ene deur die dicht gaat, gaat er een andere open."

Vandaag en morgen zijn de twee allerlaatste wapenfeiten van de band. Vanavond treden ze op in Drachten en morgen staan ze in hun 'hometown' Middelburg, in de Spot.