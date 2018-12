Ere-voorzitter Hoek John Bravenboer overleden

John Bravenboer viert de bekerwinst van Hoek met Giovanni Siereveld en Fabian Wilson (foto: P. Maljaars)

Bravenboer speelde in de geschiedenis van Hoek een belangrijke rol. Op initiatief van Bravenboer en mede-zakenman Dirk de Bruijn werd begin jaren tachtig besloten om de sponsoring rondom het eerste elftal te intensiveren. Er werden spelers van buitenaf aangetrokken. De grootste wens was om op het hoogste amateurniveau in het zaterdagvoetbal spelen. Dat lukte voor het eerst in 1989 toen Hoek promoveerde naar de 1e klasse, destijds het hoogste niveau.

Het hoogtepunt in de clubgeschiedenis van Hoek is het kampioenschap in de 1e klasse in 1996. Tot op de dag van vandaag is Hoek nog altijd de hoogst spelende Zeeuwse club in het zaterdagvoetbal.

Ere-voorzitter

Bravenboer was in drie verschillende perioden voorzitter van Hoek. Dat was van 1989 tot 1992, van 1995 tot 1999 en kortstondig in 2006. Daarnaast vervulde hij tal van functies. Van shirtsponsor tot lid van de technische commissie. De laatste jaren was hij als erevoorzitter nog als adviseur aan de club verbonden.

Bravenboer is volgens de huidige voorzitter Art van der Staal heel erg belangrijk geweest. "Zonder Bravenboer stond Hoek niet waar het nu staat."

Morgen wordt tijdens de wedstrijd van Hoek tegen Achilles'29 stilgestaan bij het overleden van Bravenboer. Zo zal er in elk geval een minuut stilte gehouden worden en zal er geen muziek gespeeld worden.