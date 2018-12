Plan Westerschelde Ferry aangenomen: kaartje in zomer duurder

De Prinses Maxima voor de skyline van Vlissingen. (foto: Pieter de Bruijne via Omroep Zeeland Flickr)

In het plan staat dat toeristen jaarlijks 170.000 euro extra in het laatje moeten brengen. In het hoogseizoen wordt dan meer voor losse tickets gevraagd. Een enkeltje Vlissingen-Breskens wordt in de zomer 1,35 euro duurder en kost dan 4,50 euro.

De SP voerde aan anders te denken over het openbaar vervoer. Dat is volgens de partij 'een overheidstaak die je niet aan de markt kunt overlaten.' De PVV kon zich grotendeels vinden in het Statenvoorstel, maar wilde wel weten of elektrische veerboten zoals die in de Noordse fjorden varen in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. In 2021 wil de Provincie Zeeland verder onderzoeken of een commerciële exploitant geïnteresseerd is in de veerboot.

Leegloop scholieren Zeeuws-Vlaanderen

De SGP benadrukte dat ondernemers op beide veerpleinen (Vlissingen en Breskens) een goede kans moeten krijgen om er 'een beleving' van te maken. Het CDA vond dat het goed is dat scholieren niet helemaal gratis worden vervoerd. Anders lopen de scholen in Zeeuws-Vlaanderen leeg richting Midden-Zeeland, was de redenering. GroenLinks was blij dat veel vragen zijn beantwoord, maar vroeg zich af hoe de commerciële exploitatie in de toekomst vorm moet krijgen.

De VVD wilde weten of de huidige twee schepen, de SWATHS, nu wel of niet te koop staan. Het antwoord van de gedeputeerde Van der Maas was dat de schepen niet meer actief te koop staan. Alleen als zich een serieus geïnteresseerde aandient, dan wordt de marktverkenning eerder uitgevoerd. Maar gezien de ervaringen in het verleden en de lauwe interesse van commerciële partijen voor de veerboot is dat niet snel te verwachten.

'Voor iedere passagier betaalt de provincie 9 euro'

50PLUS benadrukt dat de Westerschelde Ferry vooral een openbaar vervoersfunctie heeft. De partij ziet de diensten van de veerboot 'telkens een beetje afkalven' en wilde weten of Zeeland na 2024 eigenlijk nog wel een ferry heeft. De andere politieke partijen en de gedeputeerde vonden de opstelling van 50PLUS teleurstellend, vooral omdat de provincie nu jaarlijks structureel 500.000 euro per jaar in de veerboot investeert. In 2019 is dat zelfs een miljoen euro. Gedeputeerde van der Maas zei: "Voor iedere passagier die op de boot stapt, daar leggen wij negen euro bij!"

Partij van de Arbeid, 50PLUS, ChristenUnie en D66 dienden een motie in om de B-tag te promoten. Niet alleen voor Zeeuwen maar ook voor toeristen moet het makkelijker worden om een B-tag aan te vragen, vonden de partijen. Maar de motie werd ingetrokken na een toezegging van Van der Maas om meer promotie te maken van de B-tag.