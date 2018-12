'Het is meer een zwembad dan een ijsbaan'

De groepen 4, 5 en 6 van de Stamperiusschool uit Wilhelminadorp hadden de eer om als eerste het Goese kunstijs te betreden. Wel met gevaar voor een natte broek want het ijs heeft het lastig met deze hoge temperatuur. Voor Cynthia, één van de leerlingen, is het de allereerste keer dat ze op het ijs staat. "Het lijkt wel meer op een zwembad dan een ijsbaan maar het is super leuk."

Kouder

Er kan nu zowel in Middelburg als in Goes op de Markt geschaatst worden. Als het aan Patrick Gabrielse van de Stichting Zeeland houdt van schaatsen ligt, vliegt de thermometer straks richting het vriespunt. "Volgende week draait de wind en dan wordt het als het goed is kouder. Gelukkig staan we twee weken langer dan andere jaren dus er kan nog volop geschaatst worden."

Zierikzee

De ijsbaan blijft tot en met 5 januari in Goes. In Zierikzee kan in het nieuwe jaar pas geschaatst worden. Vanaf 8 februari is de ijsbaan daar geopend.

De ijsbaan in Goes is vandaag geopend (foto: Omroep Zeeland)