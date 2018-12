Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mannen belanden in gevangenis na rit in gestolen auto

De politie heeft vandaag in Rilland een man van 20 jaar uit Roosendaal en een man van 24 jaar uit Etten-Leur aangehouden. De twee mannen reden in een auto rond die in september bij een woninginbraak gestolen is. Agenten kwamen de verdachten op het spoor, omdat de auto langs een automatische kentekenplaatherkenning reed.

Politie (foto: ANP) De verdachten reden bij de Valckenisseweg langs een zogenaamde ANPR, een Automatic Number Plate Recognition. Het systeem gaf meteen aan dat die auto als gestolen geregistreerd stond. Politieagenten die op dat moment in die buurt waren, werd gevraagd naar de auto uit te kijken. De verdachten reden op dat moment richting de Oude Rijksweg. Later zagen politieagenten de auto geparkeerd staan bij een autobedrijf in Rilland. Op dat moment reden de verdachten in een andere auto weer weg. Kort daarna kon de politie de mannen aanhouden. De verdachten zijn overgebracht naar gevangenis Torentijd. Ze worden verdacht van diefstal en heling. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.