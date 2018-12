NK Tegenwindfietsen: Je moet er een beetje gek voor zijn

Morgen staat hij met andere doelstellingen aan de start, want sinds twee maanden heeft de Jager een knieblessure, waardoor hij zich volgende week bij de orthopeed moet melden. "Meedoen is belangrijker dan winnen, maar wanneer ik morgen start kan dat wel eens helemaal anders zijn."

Zaterdag staan er een kleine 300 fietsers aan de start en dat is het maximum. Volgens bedenker en organisator Robrecht Stoekenbroek is er veel meer interesse. "Om iedereen in dezelfde weersomstandigheden te laten rijden, moet het in een paar uur gebeuren."

LED-muur

Een nieuwigheidje is dat coureurs onderweg kunnen zien hoe hard het waait. Aan het einde van de Kering staat een LED-muur met kleuren en patronen die reageert op de actuele wind. De verwachting is windkracht 7 uit het westen, waardoor deelnemers regelmatig met zijwind te maken hebben.

Tweehonderd individuele starters staan zaterdag aan de start op de Schouwse kant van de kering. Een kleine honderd deelnemers doen mee in de categorie teams. De eerste renner start om 9 uur aan de noordkant van de Oosterscheldekering.

Startpodium NK Tegenwindfietsen (foto: Omroep Zeeland)

De eerste editie van het NK Tegenwindfietsen was in 2013 met Olympisch Kampioen-mountainbiker Bart Brentjens als winnaar bij de mannen. Tot 2016 werd het evenement ieder jaar gehouden. Vorig jaar was er voor het eerst geen NK Tegenwindfietsen, omdat er geen harde wind was in het weekend. Het evenement wordt georganiseerd op een vrijdag, zaterdag of zondag.

Oud-winnaars

Mannen Vrouwen Windkracht 2013 Bart Brentjens Irene Tesink 5 2014 Wouter Mesker Nathalie Simoens 8 2015 Pico de Jager Mathilde Matthijsse 7 2016 Teun Sweere Mathilde Matthijsse 9 (code geel)