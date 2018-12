Rogier Veenstra hoopt voor de jaarwisseling duidelijkheid te hebben

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

Veenstra heeft met GOES rond de tafel gezeten, maar er is nog geen witte rook. "Ik heb met de club goede gesprekken gehad. Er wordt gewerkt aan de toekomst van de club."

Belangstelling

Er is inmiddels ook interesse van buitenaf voor de jonge trainer (31), die zijn ambities nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. Veenstra schermt met belangstelling van twee profclubs waar hij in beeld is voor de functie van jeugdtrainer en twee amateurclubs waar hij in aanmerking komt voor de functie van hoofdtrainer. De gesprekken volgen op korte termijn.

"Er spelen wat dingen. Het zou fijn zijn als er voor de jaarwisseling duidelijkheid komt. Ik wil GOES ook niet aan het lijntje houden", zegt Veenstra.

Derde Divisie

stand 1. TEC 14-31 2. UNA 14-28 3. Jong FC Volendam 14-27 4. OFC 14-26 5. ADO'20 14-26 6. GOES 13-24 11. Hercules 14-17

Morgen speelt GOES de uitwedstrijd in de Derde Divisie tegen Hercules in Utrecht. "Vorige week speelden we niet (duel tegen Quick werd afgelast, red). Dat vond ik heel jammer, maar de andere uitslagen waren wel gunstig voor ons. Als we van Hercules winnen, kunnen we weer top vijf staan met een wedstrijd minder gespeeld."

Meerdere systemen

Veenstra verwacht dat GOES het initiatief tegen Hercules zal moeten nemen. "We zullen dus moeten oppassen voor de omschakeling van Hercules."

Veenstra heeft er in de afgelopen trainingsweek al rekening mee gehouden. "Ik vind dat we meerdere systemen moeten kunnen spelen en daar trainen we ook al een tijdje op. Het zou best kunnen dat we zondag iets anders beginnen dan normaal."