Motorrijder belandt in sloot langs Sloeweg Noord

Op de Sloeweg Noord bij Ritthem is vanmorgen een motor in de sloot beland. Het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De motorrijder raakte gewond.

Hulpverlening voor motorrijder in de sloot langs Sloeweg Noord (foto: HV Zeeland) De motorrijder verloor kort voor half tien de macht over het stuur net na de afslag met de Engelandweg. Twee ambulances rukten uit voor de hulpverlening. De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar is uiteindelijk niet ter plaatse geweest.