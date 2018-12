Eredivisionist Groene Ster stijgt naar vijfde plek

Archiefbeeld: Saïd Bouzambou (links) en Mourad Azzanagui vieren een treffer (foto: Paul ten Hacken)

Doelman Groene Ster blinkt uit

Ook doelman Karim Ben Sellam was op dreef. De Vlissingse keeper hield zijn ploeg voor rust knap op de been tegen het aanvalslustige Lebo. De opponent wist pas na een 0-5 voorsprong van Groene Ster drie keer het net te vinden.

Groene Ster klimt op

Groene Ster staat nu op de vijfde plek in de eredivisie. De eerste vier ploegen strijden straks in de play-offs om de landstitel. Het gat met nummer vier Futsal Apeldoorn is vier punten, maar de Vlissingers hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.

Groene Ster komt voor de jaarwisseling nog één keer in actie. Komende vrijdag is nummer drie Hovocubo in Hoorn de tegenstander.