Hof pakt onderzoek naar dood Ezra op

(foto: Jeanine Trinidad)

De 13-jarige Ezra Trinidad werd op 14 oktober dood aangetroffen in het water van zwembad Omnium in Goes. Het zwembadpersoneel probeerde vergeefs te reanimeren. Een lijkschouwer concludeerde dat Ezra was overleden door een epileptische aanval. Het OM onderschreef deze conclusie en ging niet over tot vervolging van Sportcentrum Omnium waar het zwembad onderdeel van is.

De familie is het niets eens met deze conclusie, ook al erkent ze dat Ezra leed aan een lichte vorm van epilepsie. Er zouden aanwijzingen zijn dat de epilepsie er zelfs helemaal niets mee te maken heeft. Volgens de familie hebben deskundigen ook verklaard dat de conclusie van de lijkschouwer te voorbarig is.

Hof roept getuigen op

Het Hof pakt de aanklacht van de familie tegen het OM op en roept getuigen op om hun verhaal te doen. Desnoods wordt ook andere onderzoeksverrichtingen verricht.

Los van deze zaak loopt er nog een zaak tegen de arts die Ezra na zijn dood heeft onderzocht en tot de conclusie kwam dat een epileptische aanval de doodsoorzaak was. De zitting daarvoor is op 18 december bij het Gerechtshof in Den Haag.

Lees ook: