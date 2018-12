Reactor van Doel 4 mag weer worden opgestart

Kerncentrale bij Doel (foto: ANP)

Doel 4 werd in augustus stilgelegd. Het beton in het plafond van de bunker van de reactor voldeed niet meer aan de eisen. Het FANC laat weten dat het probleem inmiddels is verholpen en dat Doel 4 weer op een veilige wijze kan draaien.

Bij de kernecentrales in Doel, net over de grens met Zeeuws-Vlaanderen, zijn al veel vaker problemen geconstateerd. Milieuactivisten en verontruste burgers in Nederland en België eisen al jaren sluiting van de centrales.

Lees ook: