Roken langs Walchers voetbalveld, vanaf 1 januari verboden

Volgens Hans van den Broeke, voorzitter van Serooskerke, wordt er af en toe nog wel gerookt langs de velden, maar wordt het steeds minder gedaan. "Toch willen we de jeugd niet in aanraking laten komen met roken, vandaar de bordjes die langs de velden hangen." Overigens is het niet de bedoeling dat de vereniging handhavend gaat optreden vanaf 1 januari tegen 'overtreders'. "We hopen dat mensen er elkaar op aanspreken", zegt Van den Broeke.

'Niet langs het sportveld'

Toeschouwers vinden het een prima initiatief. "Roken hoort niet langs het sportveld. Dat doe je thuis maar", zegt een van hen. De voetballertjes zelf vinden het ook goed dat het straks verboden is. "Roken is slecht en soms heb ik er wel last van als ik voetbal en er rookt iemand langs het veld."

In Veere doen alle voetbalverenigingen mee met een rookvrij voetbalveld. Dat zijn: VCK, De Meeuwen, De Noormannen, Serooskerke, Domburg, Oostkapelle en Veere. In de gemeente Middelburg doen de clubs Zeelandia, Middelburg, MZVC, Jong Ambon en Dauwendaele mee. Bij Arnemuiden en Nieuwland wordt er nog over overlegd. Bij de gemeente Vlissingen is er langs de voetbalvelden van Walcheren en JVOZ een rookverbod vanaf 1 januari. De verenigingen GPC Vlissingen, VC Vlissingen en RCS zijn nog in overleg.