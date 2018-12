Tumultueuze slotfase nekt Kloetinge

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Kloetinge kreeg in de warming-up met een tegenvaller te maken, want routinier Jaap Esser haakte geblesseerd af. Na tien minuten spelen kwamen de bezoekers op voorsprong door een klutsbal die door Jeffrey van Veen tot doelpunt werd gepromoveerd. Lang kon Poortugaal niet genieten van de voorsprong, want een kwartier later was het Maarten van Vooren die vanaf de achterlijn bij de cornervlag met buitenkant rechts de gelijkmaker scoorde. Gescoord werd er daarna niet meer waardoor de 1-1 stand halverwege op het bord stond als ruststand.



De tweede helft begon ongewijzigd. Beide ploegen kregen mogelijkheden, maar in de 62e minuut was het Bas de Koning die de Zuid-Hollanders weer op voorsprong zette met een schot in de kruising. Ruim tien minuten later kwam een mislukt schot van Ramon Janson voor de voeten van Maarten van Vooren terecht, die oog in oog met de keeper rustig bleef en de gelijkmaker aantekende.



Tumultueuze slotfase

Daarmee leek het duel op een gelijkspel uit te draaien, tot in de slotfase doelman Mitchell Braafhart een doorgebroken speler neerhaalde en Poortugaal een penalty kreeg. Keeper Braafhart kon vertrekken met een rode kaart. Die strafschop werd gemist, maar in de rebound wist Niels Verstegen de bal alsnog achter de invaller doelman Nando Pijnenburg te schieten. Nog geen minuut later was het Erwin Lake die er zelfs nog 2-4 van maakte en daarmee de eindstand bepaalde.



Kloetinge moet door de nederlaag pas op de plaats maken bovenin de eerste klasse B. De Bevelandse formatie zakt een plaats op de ranglijst van de derde naar de vierde plaats op vier punten achterstand van de twee koplopers Rijsoord en SHO.





Scoreverloop

0-1 Van Veen (10)

1-1 Van Vooren (25)

1-2 De Koning (62)

2-2 Van Vooren (75)

2-3 Verstegen (90+2)

2-4 Lake (90+3)



Bijzonderheden

Doelman Braafhart van Kloetinge kreeg een rode kaart (90)

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, De Jonge, Van den Driest, Jansen, Van Tiggele (De Leeuw/62), Mulder, Van Vossen (Kole/85), Van Vooren (Pijnenburg/90), Özgan, Janson