Hoek moet genoegen nemen met punt in spektakelstuk

Goals, goals, goals

Eerder in de tweede helft had Van Leiden de thuisploeg nog op een 2-1 voorsprong gekopt, waarna Achilles de stand weer gelijk trok via een treffer van Kadir Usta. Via een prachtige goal van Kevin Schmidt kwam Achilles op 2-3, waarna Ruben de Jager bij de tweede paal de 3-3 binnen kopte.

Jonathan Constansia zet Hoek op 1-0 tegen Achilles'29 (foto: P.Maljaars)

Eerste helft

Ook voor rust had Hoek het knap lastig tegen laagvlieger Achilles. Hoek kreeg wel wat mogelijkheden via Kyle Doesburg, Lionel Fitsch en Zinou Chergui en kwam op voorsprong door een goal van Jonathan Constansia. Vanuit de omschakeling rondde hij oog in oog met de keeper na een half uur koelbloedig af. Maar pal voor rust kwam de ploeg uit Groesbeek weer op gelijke hoogte. Na slecht wegwerken van Hoek bracht Desire Ruhindwa de ruststand op 1-1.

Voorafgaand aan het duel stond Hoek stil bij het overlijden van erevoorzitter John Bravenboer, op 82-jarige leeftijd. Een minuut lang applaudisseerden de supporters als eerbetoon aan hem.

Scoreverloop

1-0 Constansia (30)

1-1 Ruhindwa (43)

2-1 Van Leiden (57)

2-2 Usta (67)

2-3 Schmidt (71)

3-3 De Jager (80)

3-4 Raposo (88)

4-4 Van Leiden (90+2)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch (Klap/82), Van den Bergh, Chergui, Tiebosch (Ceesay/82), Vandepitte, Constansia, Impens (De Jager/53), Doesburg

Later volgen een uitgebreide samenvatting van de wedstrijd en interviews.