De Meeuwen wint derde thuiswedstrijd op rij

Een tegenstander probeert Robin Dek (rechts) af te stoppen (foto: Piet Kluijfhout)

De Meeuwen begon sterk en kwam na ruim een kwartier op een verdiende voorsprong. Delano Langezaal veranderde een schot van teamgenoot Koch van richting en liet de keeper kansloos. De Meeuwen bleef aandringen en maakte gebruik van de wind in Zoutelande. In de 37e minuut breidde de thuisploeg de stand uit. Een verre uittrap van keeper Kerkhove viel achter de Haagse verdediging, Robin Dek reageerde het snelst en werkte simpel af. Een kleine minuut later was het weer raak voor de spits van De Meeuwen, ditmaal scoorde Dek van afstand. Een bekeken schot werd gepakt door de wind en zeilde over de keeper van Die Haghe.



Met een 3-0 ruststand leek er weinig aan de hand voor De Meeuwen, maar een kwartier na rust scoorde Elysio van der Graaf uit het niets een tegentreffer, waardoor de thuisploeg nog alle zeilen moest bijzetten om de overwinning binnen te slepen. De aansluitingstreffer bleef uit, maar De Meeuwen moest nog wel een rode kaart slikken; in de 94e minuut kreeg doelpuntenmaker Langezaal zijn tweede gele kaart nadat hij doorspeelde na een fluitsignaal.



Omdat concurrenten Poortugaal en Heinenoord ook hebben gewonnen, blijft De Meeuwen aan de verkeerde kant van de streep in de strijd tegen nacompetitie. Hekkensluiter RVVH verloor wel. Het gat tussen De Meeuwen en RVVH bedraagt nu zeven punten.

Scoreverloop:

1-0 Langezaal (18)

2-0 Dek (37)

3-0 Dek (38)

3-1 Van der Graaf (59)

Opstelling De Meeuwen: Kerkhove, Huibregtse, Boogaard, Luteijn, Houterman, Melis, Pentury (Hamelink/70), Koch, Langezaal, Dek (Jansen/60), Francke