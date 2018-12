Brieven moeten onterechte gevangenen vrijheid teruggeven

Eddy Azimi uit Sluis komt oorspronkelijk uit Iran en toen hij zag dat hij een brief kon schrijven om de 30-jarige Iranese Atena Daemi uit de gevangenis te krijgen twijfelde hij geen moment. "Ik kan zeggen dat mensen in Iran geen gemakkelijk leven hebben, want er is geen vrijheid. Vandaar dat ik deze brief schrijf, want ik gun iedereen die vrijheid zoals we die in Nederland ervaren", zegt Azimi.

Vrouwelijke activisten

Dit jaar wordt er geschreven voor vrouwelijke activisten zoals Daemi. Zij verzette zich tegen de doodstraf en zit daarom zeven jaar vast vanwege haar kritiek. De brieven en petities in het verleden hebben al veel resultaat opgeleverd. "Deze actie is opgezet voor gevangenen en geeft ze hoop om verder te gaan en het vol te blijven houden, wetende dat er iets voor ze gebeurd. Al veel activisten zijn vrijgesproken nadat er enorm veel brieven zijn verstuurd, dus het werkt echt!", zegt Noor Janssen, vrijwilliger bij Amnesty International.

De actie is in de aanloop naar maandag, want dan is het de Dag van de Mensenrechten. Het is dan precies zeventig jaar geleden dat de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen. Volgende week worden de brieven en petitie opgestuurd naar de desbetreffende regeringen.