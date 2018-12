Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 8 december

Derdedivisionist Hoek sleept in blessuretijd een punt uit het vuur in het spektakelstuk thuis tegen Achilles'29: 4-4. Laagvlieger De Meeuwen doet goede zaken in de eerste klasse B door de derde thuiswedstrijd op rij te winnen. Kloetinge trekt in dezelfde klasse in de slotfase aan het kortste eind. Een overzicht van wat alle Zeeuwse clubs vandaag hebben gedaan op de voetbalvelden.

(foto: OZ) Derde Divisie zaterdag Hoek trakteert de supporters thuis op veel goals, maar blijft achter met een punt. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een mooi eerbetoon aan de gisteren overleden erevoorzitter John Bravenboer. Stand Hoek is na het gelijkspel van vandaag vierde, maar ziet nummer vijf Harkemase Boys tot op een punt naderen. Lees ook: Hoek moet genoegen nemen met punt in spektakelstuk 1e klasse B

De Meeuwen klimt een plaatsje op de ranglijst, Kloetinge zakt een plaats. Volgende week staat de degradatiekraker tussen RVVH en De Meeuwen op het programma. Lees ook: De Meeuwen wint derde thuiswedstrijd op rij

Tumultueuze slotfase nekt Kloetinge 2e klasse E Hekkensluiter Nieuwdorp is dicht bij een stunt tegen Terneuzense Boys, maar Miroslav Peric redde in de 88e minuut een punt voor de koploper. De strijd tussen NSVV en Oostkapelle, de nummers twee en drie, is zwaarbevochten. De bezoekers leidden met 4-1, maar NSVV maakt het nog heel spannend. Oostkapelle trekt de overwinning over de streep en heeft Terneuzense Boys nu in het vizier. 3e klasse A Walcheren raakt de 100 procent-score in de competitie kwijt door een nederlaag bij Zaamslag. Niek Luime scoort de enige treffer. GPC Vlissingen verslaat buurman VC Vlissingen met 2-1, ondanks een rode kaart in de eerste helft. 3e klasse B

De Krabbenkreek-derby eindigt in een 1-1 gelijkspel. En daarmee passeert ZSC'62 WHS als beste Zeeuwse club in deze klasse. Voor Smerdiek ziet het er weer somberder uit na een zware thuisnederlaag. 4e klasse A De topper tussen Hoedekenskerke/Kwadendamme en Lewedorpse Boys wordt beslist in het voordeel van de bezoekers, die daarmee ook gelijk de koppositie overnemen. Spui wint van Jong Ambon en nadert de Middelburgers tot twee punten. 4e klasse B Een doelpuntrijke middag in de 4e klasse B, waar maar liefst 38 keer wordt gescoord. Het publiek bij Rillandia - Brouwenshaven wordt met een 7-3 eindstand het meest verwend. Duiveland is ruim te sterk voor SKNWK, Westhoek wint ook en blijft op zes punten achterstand van de koploper. 1e klasse A Vrouwen IJzendijke verliest met 1-0 van hekkensluiter LYRA, dat zijn eerste overwinning van het seizoen boekt. 2e klasse B Vrouwen Sparta/JVOZ blijft koploper na een 7-0 zege op Barendrecht 2. Sportclub Monster maakt geen fout en blijft in het spoor van de Zeeuwen. 3e klasse C Vrouwen Dauwendaele verspeelt dure punten in de strijd om het kampioenschap op bezoek bij Jonge Spartaan. FC Axel is met 1-0 te sterk voor Oranje Wit. Lees ook: Uitslagen en standen