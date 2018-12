Deel dit artikel:













Zege in laatste seconde brengt waterpoloërs DZK naar vijfde plek

De Zeeuwse Kust uit Vlissingen is gestegen naar de vijfde plaats in de 2e klasse van de waterpolo competitie. DZK won in een spannende wedstrijd met 16-15 van JAWS. De beslissing viel in de laatste seconde toen Bas van Houwelingen het winnende doelpunt voor DZK maakte.

In de eerste twee perioden van zeven minuten zuivere speeltijd ging de wedstrijd gelijk op. De eerste periode werd afgesloten met een 2-2 tussenstand. Na de tweede periode stond het 6-6. In de derde periode loopt DZK eerst uit naar een 9-7 voorsprong, maar JAWS (uit Amsterdam) komt sterk terug door vijf treffers op rij te maken: 9-12. Vervolgens brengt DZK het verschil weer terug tot één doelpunt. JAWS stond op de ranglijst op de tweede plaats en verloren dit seizoen nog maar één wedstrijd. DZK maakt in de vierde en laatste periode eerst een 12-14 achterstand ongedaan. Als doelman Mees Leijnse vervolgens een paar goede reddingen verricht en JAWS twee keer mist, neemt het vertrouwen op een overwinning bij DZK toe. Eén seconde voor tijd valt de beslissing als Bas van Houwelingen bij een 15-15 stand het winnende doelpunt maakt. DZK staat op de vijfde plaats met vijftien punten uit tien duels. De achterstand op koploper BZ&PZC is al wel groot: achttien punten. DZK scoorde tegen JAWS zestien doelpunten. Dat is voor DZK een verbetering van het seizoensrecord dat op vijftien treffers stond (negen duels).