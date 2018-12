Korfballers TOP en Swift voor het eerst onderuit in zaal

Archiefbeeld: TOP Arnemuiden ging na een goede start gisteren alsnog onderuit in de zaal. (foto: Omroep Zeeland)

Sterk begin

Lang leek er niets aan de hand voor hoofdklasser TOP. De club begon prima aan de wedstrijd en stond na een kwartier spelen zelfs al op een 4-10 voorsprong. "We speelden in de eerste helft goed en stonden ook met de rust nog ruim voor. Maar pal daarna kregen we ineens drie ballen om de oren", vervolgt Oppe.

Een gelijkopgaand duel volgde, waarin trok TOP met 25-23 aan het kortste eind trok. "Heel zuur. De laatste weken scoorden we makkelijk, maar juist na rust lukte het niet. Heel zonde, zeker ook als je het krachtsverschil in de eerste helft bekijkt."

Omdat alle directe concurrenten wel wonnen, gingen naast Nieuwerkerk ook Tempo, DSC en Avanti over de Arnemuidense formatie heen. Na vier duels staat hoofdklasser TOP vierde, met vijf punten. "In deze poule zijn veel ploegen aan elkaar gewaagd", beaamt de coach. "Gelukkig kunnen we ons volgend weekend revancheren."

Archiefbeeld: Ook Swift ging gisteren onderuit in de zaalcompetitie (foto: Omroep Zeeland)

Overgangsklasser Swift

Ook overgangsklassser Swift had op een mooiere dag gehoopt. De ploeg ging na twee gewonnen zaalduels aan kop in de overgangsklasse, maar moest gisteren in Dordrecht zijn meerdere erkennen in Oranje Wit. De formatie van trainer Dennis Plantinga droop met 28-24 af.

De ploeg kwam aanvankelijk nog knap terug van een 5-0 achterstand en kende ook na rust een sterke fase, maar het mocht niet baten. Alleen de korfballers van Fiks hebben in de overgangsklasse D nog de volle buit uit drie wedstrijden.