Duo aangehouden voor mishandeling

Op de Grote Markt in Goes zijn afgelopen nacht twee mannen (32 en 33 jaar) uit Colijnsplaat opgepakt. Ze waren betrokken bij een vechtpartij in een café en worden beschuldigd van mishandeling.

Politie (foto: ANP) De 33-jarige verdachte zou tijdens de ruzie iemand met een bierfles op zijn hoofd hebben gemept. Samen met de 32-jarige man zit hij nog vast. De politie meldt dat na de ruzie verschillende getuigen zijn gehoord en dat een man aangifte heeft gedaan van mishandeling.