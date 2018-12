Vlissingen pakt eerste punt in vijf wedstrijden

Archiefbeeld: Trainer John Karelse van VC Vlissingen (foto: Orange Pictures)

Zwaar duel

Vooraf beloofde het een zwaar duel voor de Vlissingers te worden. De club die vorige week bekendmaakte dat trainer John Karelse aan het eind van dit seizoen vertrekt, beleeft een moeizaam seizoen en staat op de een na laatste plaats.

Voor rust viel er weinig te beleven in Vlissingen. De thuisploeg, die op last van de gemeente op kunstgras speelde, was wel twee keer dicht bij een treffer via aanvaller Abdoe Abdenbi, maar zijn kopbal en schot misten net het doel. Beide clubs kwamen in de eerste helft niet tot scoren.

Tweede helft

Na rust bracht de ingevallen spits Richard Hannon Meerssen in de 53e minuut op voorsprong. De aanvaller strafte balverlies van de Vlissingers op het middenveld af. De ploeg stelde echter al snel orde op zaken. De snelle back Renzo Roemeratoe werd amper vijf minuten later diep gestuurd en tikte de bal beheerst langs de keeper: 1-1.

VC Vlissingen komt volgende week voor de laatste keer dit jaar in actie. De ploeg neemt het dan thuis op tegen Nuenen.

Scoreverloop

1-0 Hannon (53)

1-1 Renzo Roemeratoe (59)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Gooding,Tukker, Roose (Bousantouh/68), Weeda, Martien, Bouzambou (Braafhart/88), Abdenbi, Pattinama