Nu al kerstsfeer en een drukbezochte kerstmarkt in Kats

In de kerk van Kats is de jaarlijkse kerstmarkt vandaag druk bezocht. Inwoners van het dorp hebben dagen van te voren van alles gemaakt voor de verkoop. De opbrengst is voor het onderhoud van het kerkgebouw en het Nieuw-Zeelandhuis.

"Dat geld is hard nodig, omdat de jaarlijkse subsidie voor de historische kerk steeds minder wordt. En de kerk moet toch onderhouden worden", zegt Frans Borggreve, de voorzitter van de Stichting de Katse kerk. Dat is onderdeel van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. Bewoners verkochten onder meer houten kerstbomen, kerstkransen en -decoraties en voederhuisjes. Maar ook aan de innerlijke mens was gedacht. Zo waren er taarten, soepen en koffie en Katse likeur. Bezoekers kwamen niet alleen uit Kats en van Noord-Beveland, maar ook uit Brabant en zelfs Duitsland.