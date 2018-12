Jonge muzikanten laten zien dat een blaasorkest niet oubollig is

De 14-jarige Thymo Duine speelt al bijna vijf jaar trompet en is voor de eerste keer op studieweekend. "Vrije tijd heb je niet veel want het zijn lange repetities, maar ik vind het wel heel leuk om met leeftijdsgenoten muziek te maken", vertelt hij. Zijn leeftijdsgenoot Jasmijn van den Berg is het daarmee eens. "Ondanks dat het repeteren vermoeiend is en de tandafdrukken nu wel in mijn lippen staan, leer ik wel nieuwe mensen kennen. Ik besteed mijn weekend daarom liever aan dit dan bijvoorbeeld paardrijden", vertelt Jasmijn.

Zo'n veertig jongeren repeteren tijdens het Jeugdstudieweekend in een samengesteld blaasorkest voor het slotconcert dat vanmiddag plaatsvond in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Veel muziekverenigingen hebben het zwaar omdat ze weinig jongeren trekken. Dit komt volgens dirigent Ronald Slager vanwege het oubollige imago van een blaasorkest. "Saai, een clubgebouw en lopen op straat, dat is het beeld dat aan een blaasorkest kleeft." Door middel van dit weekend en een moderne aanpak probeert hij dat imago te doorbreken. "We proberen juist de verbinding te zoeken met andere kunstvormen zoals gedichten en dans. Als je nieuwe interessante concepten bedenkt die een ander publiek bereiken dan heb je kans dat het ook jongeren trekt", aldus Slager.