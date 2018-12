Deel dit artikel:













Uitslagen amateurvoetbal zondag 9 december

GOES kwam voor de tweede week op rij niet in actie. Het duel bij Hercules werd afgelast. Vlissingen pakte eindelijk weer eens een punt in de hoofdklasse B. Een overzicht van wat alle Zeeuwse clubs vandaag hebben gedaan op de voetbalvelden.

(foto: Omroep Zeeland) Derde Divisie B GOES kwam voor de tweede week op rij niet in actie. Het duel bij het Utrechtse Hercules werd afgelast omdat het veld als gevolg van het slechte weer onbespeelbaar was. De overige wedstrijden gingen wel door. Stand Derde Divisie B GOES heeft tien punten minder dan koploper TEC, maar heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. Hoofdklasse B VC Vlissingen houdt een punt over aan het thuisduel tegen Meerssen. Volgend weekend neemt de ploeg het op tegen Nuenen. Stand hoofdklasse B De degradatiezorgen voor Vlissingen blijven, ook na het gelijke spel, onverminderd groot. Lees ook: Vlissingen pakt eerste punt in vijf wedstrijden 2e klasse E Zeelandia Middelburg laat een kans liggen om zich in de top 4 van de 2e klasse E te nestelen. Door het gelijkspel springt Cluzona op de ranglijst zelfs over de Middelburgers heen. 3e klasse A Terneuzen nadert Schijf en SAB door de zege op Steenbergen. De Zeeuws-Vlaamse club houdt hierdoor zicht op de veilige plekken op de ranglijst. 4e klasse A Veel afgelastingen in de 4e klasse A waarin Hontenisse de koppositie weer in handen heeft. 5e klasse A Koploper Sluis wint met 3-2 van subtopper Rimboe. Aardenburg gaat hard onderuit. 2e klasse F vrouwen Koploper Hontenisse wint ook op bezoek bij Floreant.