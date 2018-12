Minister Van Engelshoven twee dagen op werkbezoek

Dat werkbezoek begon zondagmiddag bij het maritieme onderzoeksinstituut NIOZ in Yerseke, waar ze informatie kreeg over energie- en voedselmogelijkheden van zeewieren. Ook hield ze haar hand in en bak met water, om te voelen wat vissen voelen als ze met de elektrische pulskor-methode worden opgevist. "Het kietelt", omschreef Van Engelshoven het gevoel van de elektriciteit in het water.

Discussie

Bij de pulskor-methode raken de vissen door elektrische stroomstootjes in het water opgeschrikt, waarna ze uit het zand opspringen en opgevist worden. Op deze manier hoeven er geen sleepnetten meer over de grond. Toch stemde het Europees parlement begin dit jaar tegen het pulskorvissen, omdat dit onder meer zou leiden tot overbevissing en vissterfte. "Er is politieke discussie over het pulskorvissen", beaamde Van Engelshoven in Yerseke. "Het is goed om te zien hoe er hier in Yerseke onderzoek naar wordt gedaan."

Zeeuws onderwijs

Na het bezoek aan het NIOZ, praat de minister vanavond met de cultuursector in Zeeland, waarna de maandag de hele dag in het teken staat van het onderwijs in de provincie. Van Engelshoven gaat naar MBO-organisatie Scalda, de Hogeschool Zeeland en naar het University College Roosevelt (UCR).