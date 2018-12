Deel dit artikel:













Te water geraakte man overleden

Een man die zondag aan het eind van de middag te water raakte in het Kanaal door Walcheren tussen Oost-Souburg en Middelburg is overleden. De politie meldt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Drenkeling Kanaal door Walcheren overleden (foto: HV Zeeland) De man belandde rond 17.00 uur in het ijskoude water van het kanaal. Hulpdiensten rukten massaal uit en slaagden erin de drenkeling uit het water te halen. Ondanks alle inzet is de man overleden. Om de toedracht te achterhalen vraagt de politie getuigen om zich te melden. De politie wil vooral graag spreken met een jongen van naar schatting 12 jaar die, terwijl het slachtoffer in het water lag aan de waterkant zou hebben gestaan.