Zeeland wordt wakker: drenkeling overleden, onderzoek dood Ezra en werkbezoek minister

De man raakte zondag te water in het Kanaal door Walcheren. (foto: HV Zeeland)

Drenkeling overleden

Een man die zondag aan het eind van de middag te water raakte in het Kanaal door Walcheren tussen Oost-Souburg en Middelburg is overleden. De politie meldt nog te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

(foto: Jeanine Trinidad)

Onderzoek

Het Gerechtshof in Den Bosch onderzoekt de dood van de 13-jarige Ezra Trinidad vorig jaar in het zwembad van Goes. Dat heeft het Hof de familie per brief laten weten

Minister Van Engelshoven test de puls die vissen krijgen bij het pulskorvissen (foto: Omroep Zeeland)

Werkbezoek minister Van Engelshoven

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is zondagmiddag begonnen aan een tweedaags werkbezoek aan Zeeland. Dat werkbezoek begon zondagmiddag bij het maritieme onderzoeksinstituut NIOZ in Yerseke, waar ze informatie kreeg over energie- en voedselmogelijkheden van zeewieren.

Flink wat regen in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Het is vandaag wisselend bewolkt en er valt soms een bui. Er waait een matige tot krachtig noordwestenwind en het wordt 9 graden. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui en koelt het af naar 4 tot 6 graden.