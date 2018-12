Vrouw die man ernstig mishandelde voor de rechter

Het stel had relatieproblemen. Dat leidde er toe dat de verdachte in maart met een mes op haar man zou hebben ingestoken en een maand later, in april, hem diverse keren zou hebben geslagen met een klauwhamer. De man liep bij de mishandelingen een bloedend oor en een gebroken neus op.

Onrust op de galerij

Het huiselijk geweld leidde tot onrust bij buren die op dezelfde galerij wonen aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes. De reclassering heeft eerder laten weten de kans op herhaling van agressief gedrag hoog in te schatten bij de verdachte. De vrouw heeft al een strafblad waarop zaken als vernieling en mishandeling voorkomen.