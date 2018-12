'Dode autobrand Kloosterzande bekende in Antwerps drugsmilieu'

Brandweermensen vonden de man iets na 22.00 uur toen ze op een autobrand afkwamen. (foto: Omroep Zeeland)

Het lichaam van de man werd afgelopen donderdagavond door de brandweer gevonden op een afgelegen plek aan de Zeedijk. Hij werd door een misdrijf om het leven gebracht. De politie heeft de identiteit van de man nog niet bevestigd. Vrijdag zei een politiewoordvoerder wel al 'een eerste indicatie te hebben'.

'Cocaïnehandel'

Volgens Het Nieuwsblad heeft B. een zwaar gerechtelijk verleden. Zo werd hij in juni 2014 opgepakt in het kader van een onderzoek naar internationale cocaïnehandel. Eerder ging hij de cel in voor een gewelddadige overval en een overval op een geldkoerier.

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.

