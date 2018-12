Zwangere steurgarnaal levert Belg prestigieuze fotoprijs op

Winnaar WWF-Frans Lanting Photo Award maakte deze foto in Grevelingenmeer (foto: WWF / Gyno Symus)

Volgens de jury is onderwaterfotografie in Nederland niet makkelijk. "Toch is deze fotograaf erin geslaagd om op geraffineerde wijze een zwangere steurgarnaal te fotograferen." De prijzen werden gisteren uitgereikt in het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam.

'Bijzonder leven onder water'

De jury, bestaande uit de wereldberoemde Nederlandse natuurfotograaf Frans Lanting, presentator Humberto Tan, model en fotograaf Kim Feenstra, wildlife-fotograaf Jasper Doest en Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds, was onder de indruk van Symus z'n foto.

"Met een heel goede combinatie van techniek, esthetiek en inhoud laat deze fotograaf zien hoe bijzonder het leven onder water in Nederland is."

Gino Symus heeft een fotoreis gewonnen naar een WWF-project in Zambia. Hij gaat daar onder begeleiding van Jasper Doest de natuur fotograferen. Zijn steurgarnaal-foto is samen met de andere winnende foto's nog tot 14 december te zien in de ontvangsthal van het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam.