Crowdfundingsactie redt kunstwerk GAK-gebouw van de sloop: 'Het was tot het laatste uur spannend'

Dochter Magdaleen met haar moeder én kunstenaar Elsa Westland bij het wandreliëf (foto: Omroep Zeeland)

Magdaleen van Eersel, de dochter van Westland, startte de crowdfunding op om tienduizend euro bij elkaar te krijgen. Dat geld is nodig omdat een gespecialiseerde aannemer moet worden ingeschakeld om het wandreliëf van de muur te halen. Het oude GAK-gebouw wordt namelijk begin volgend jaar gesloopt.

Uit het staartje van de wederopbouwkunst

"Tot het laatste uurtje heb ik met spanning zitten kijken", vertelt Van Eersel. Pas op het laatste moment werd het benodigde bedrag binnengehaald. Behalve haar persoonlijke band met het kunstwerk, vindt Van Eersel het ook belangrijk voor Zeeland dat het kunstwerk gered wordt. "Het kunstwerk dateert uit het staartje van de wederopbouwkunst. Daarvan is in andere delen van Nederland heel veel te vinden, maar in Zeeland is vrijwel niets."

Magdaleen van Eersel: Dit kunstwerk hoort ontzettend bij Zeeland

Het kunstwerk bestaat uit grote tegels die aan elkaar zijn gevoegd. Die voegen moeten weggehaald worden, zodat je de tegels kan loskrijgen. Westland maakte het wandreliëf in de jaren zeventig toen het GAK-gebouw werd gebouwd aan de Van de Spiegelstraat in Goes.

