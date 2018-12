Hulst krijgt 15.000 euro voor opzetten wifi-punten

Wifi-signalen (foto: Omroep Zeeland)

Ruim 13.000 gemeenten uit heel Europa deden een aanvraag, slechts 2.800 krijgen de subsidie. In Nederland krijgen 33 gemeenten de subsidie, waarvan Hulst de enige Zeeuwse gemeente is.

120 miljoen

In totaal heeft de Europese Unie 120 miljoen euro te verdelen. Bij de eerste ronde is 42 miljoen van dat totaal verdeeld over de Europese gemeenten. Er komen nog verschillende rondes waarin gemeentes zich kunnen opgeven om kans te maken op een voucher van 15.000 euro.