'Een dag zonder muziek, is een dag niet geleefd'

Bij voorkeur schrijft Sijnke over muziek uit de jaren zestig en zeventig, de tijd dat hij zelf nog jong was. Sijnke: "De soundtrack van je jeugd blijft je namelijk altijd bij en ik weet er, in alle bescheidenheid, inmiddels ook veel vanaf." Bijna alle boeken die hij heeft geschreven zijn biografieën en gaan ook over bands uit die periode. Hij heeft o.a. een boek geschreven over de Zeeuwse band Dragonfly, de nederbeatband The Motions en nu dus over Frank Zappa.

Research is erg belangrijk

Er zijn volgens Sijnke veel overeenkomsten tussen zijn werk als historicus en het schrijven van boeken over muziek. "Kijk, je begint altijd met research. En gelukkig gaat dat tegenwoordig via internet veel makkelijker dan vroeger. Vooral de digitale krantenbanken zijn een bron van informatie. Daarna ga je personen interviewen en wat er gezegd wordt probeer je dan achteraf te checken. Je hebt dan allemaal puzzelstukjes die uiteindelijk leiden tot de definitieve puzzel, oftewel het boek."

De geschiedenis van Zeeland is en was m'n werk, daar krijg ik voor betaald en doe ik met veel plezier. Maar de Nederlandse muziekgeschiedenis is m'n grote passie. " Peter Sijnke - historicus en auteur

Zappa is volgens Sijnke een muzikaal genie. In 1968 maakte hij voor 't eerst kennis met deze bijzondere muzikant. Ik leende op een dag een elpee van een klasgenoot. Samen met m'n broer John luisterde ik er naar en ik moet zeggen, ik was niet meteen verkocht. Ik vond het een kakofonie van geluiden en sommige liedjes waren wel heel vreemd om naar te luisteren."Maar na een poosje raakten we in de ban van deze Amerikaan en wilden we de plaat niet meer teruggeven. "Ik weet nog goed dat we hem toen hebben geruild tegen een elpee van Jefferson Airplane die we veel minder goed vonden."

Verzameling

De elpee 'Freak Out' was het begin van een grote verzameling platen, cd's en dvd's van Zappa. Zijn muziekkamer ademt volgens hem Frank Zappa. "Hij is zo'n veelzijdige muzikant en hij heeft zoveel gemaakt. Nog steeds komt er materiaal van hem op de markt. En ja, dat wil ik dan toch ook hebben."

Het nieuwe boek van Peter Sijnke over Frank Zappa (foto: Omroep Zeeland)

Sijnke wilde al jaren een boek schrijven over Frank Zappa. Er zijn tientallen boeken verschenen over Zappa, maar nog nooit een boek van een Nederlands auteur. "Vorig jaar is er wel een boek vertaald in het Nederlands, maar dat is toch anders." Het is ook het eerste boek waarin wordt beschreven wat de relatie van Zappa met Nederland was. Sijnke: "Zo ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat hij eigenlijk hier wilde komen wonen. Hij vond Amerika helemaal niet leuk en wilde zich vestigen in Amsterdam, de stad van de Provo's".

Cirkel is rond

Sijnke schreef op de Middelbare school al stukjes voor de schoolkrant. "Voornamelijk over muziek. En ik weet nog goed dat ik in die tijd al een stuk heb geschreven over Frank Zappa en de undergroundmuziek in Nederland. En nu, vijftig jaar later heb ik een heel boek over hem geschreven. Je zou dus kunnen zeggen, de cirkel is rond."