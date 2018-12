Eis: twee jaar cel voor vrouw die man met hamer toetakelde

Tegen een 38-jarige vrouw zonder vaste woon-of verblijfplaats is twee jaar gevangenisstraf geëist. De vrouw wordt verdacht van poging tot doodslag op een man. Dit voorjaar zou de vrouw tot twee keer toe haar vriend ernstig hebben mishandeld in Goes. Het Openbaar Ministerie eist ook een contact- en locatieverbod.

Slachtoffer in paniek naar buiten

De vrouw zou op 8 april meerdere keren met een hamer op het hoofd van de man hebben geslagen. Het slachtoffer heeft daar een gebroken neus en een gescheurd jukbeen aan overgehouden. Het OM acht poging tot doodslag bewezen. De man zegt dat hij bang was en spreekt van de ergste woedeaanval ooit van de vrouw. "Ik sla je dood", zou ze gezegd hebben. Een buurtbewoner zegt dat het mannelijke slachtoffer in paniek naar buiten vluchtte. De verdachte vertelde dat het nooit had mogen gebeuren, maar dat het een reactie was. Hij zou haar met haarlak of deodorant in de ogen hebben gespoten tijdens een ruzie.

De man en vrouw kennen elkaar omdat de man twee keer gebruik had gemaakt van de diensten van de vrouw die als prostituee werkte. Zo raakten ze bevriend. Het mannelijke slachtoffer zegt dat de twee een relatie hadden, maar de vrouw zegt dat dat niet zo is. Ze zou een tijdje bij hem inwonen toen ze geen onderdak had.

Twee weken voor het incident met de hamer zou de vrouw een aardappelmesje in de rug van de man hebben gestoken. Volgens de vrouw wilde de man dat zij hem aftrok. Dat wilde ze niet en stak vervolgens het mesje in zijn rug. "Een speldenprikje", zei de vrouw over dat incident.

Getuigen zeggen dat de vrouw medicijnen, drugs en drank gebruikte. De vrouw ontkent dat en zegt clean te zijn geweest tijdens de incidenten met de hamer en het aardappelschilmesje. Ook zegt ze geen woedeprobleem te hebben. De reclassering vindt dat de vrouw hulp nodig heeft om haar leven weer op orde te krijgen. Ze schatten de kans op herhaling hoog in: de verdachte heeft geen dagbesteding, financiële problemen en een verslavingsverleden. De vrouw denkt daar anders over en zegt geen hulp nodig te hebben. Omdat ze begeleiding of hulp weigert, ziet het OM geen andere optie dan een hoge strafeis.

De advocaat van de verdachte kan zich niet vinden in de eis van het Openbaar Ministerie. Hij vindt twee jaar celstraf te veel en probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat de acht maanden die ze nu in de gevangenis zit, voldoende is. Volgens de advocaat was de man niet alleen maar slachtoffer en viel zijn letsel mee.

Vrijdag 21 december doet de rechtbank van Middelburg uitspraak.

