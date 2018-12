Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overleden drenkeling is 59-jarige man uit Vlissingen

De man die zondag aan het eind van de middag in het Kanaal door Walcheren belandde en later overleed is een man van 59 jaar uit Vlissingen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Drenkeling Kanaal door Walcheren overleden (foto: HV Zeeland) De Vlissinger kwam rond 17.00 uur in het ijskoude water van het kanaal terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten de man uit het water te halen. Ondanks alle inzet is de man overleden. Het is nog onduidelijk hoe de man in het water is geraakt. De politie doet nog steeds onderzoek. Lees ook: Te water geraakte man overleden Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.