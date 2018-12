Deel dit artikel:













Nancy van de Ven speelt rol in motorcrossfilm

Nancy van de Ven speelt een grote rol in de motorcrossfilm The Hard Way To Win 3. De Vlissingse motorcrosser is het afgelopen jaar gevolgd door de filmploeg van Motocrossplanet.

Van de Ven speelt rol in motorcrossfilm (foto: Facebook Nancy van de Ven) In de film is Van de Ven één van de drie motorcrossers die het afgelopen jaar vaak is gefilmd. Ze volgden haar onder meer in haar revalidatie van haar dubbele beenbreuk, tijdens Grand Prix' en in haar strijd om de wereldtitel. De andere twee motorcrossers die centraal staan in de film zijn: wereldkampioen Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Daarnaast zijn er ook nog twee teams die in de schijnwerpers zijn gezet: Rockstar Energy Husqvarna en het Wilvo Yamaha MXGP. De film gaat vanavond in première in Eindhoven. Trailer Hard Way To Win 3