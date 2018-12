Jeugdvrienden breken door in profvoetbal

Klomp en Bouwense zijn beide centrale verdediger en reden vroeger samen van de Bevelanden richting Vlissingen om bij JVOZ te voetballen. Ze kennen elkaar dus goed. "We sturen elkaar af en toe nog een berichtje. Bijvoorbeeld laatst toen Levi zijn contract ondertekende", zegt Klomp. "Dan feliciteer ik hem even. En andersom gebeurde dat ook toen ik mijn debuut maakte." Bouwense: "Onze vaders werken ook vlak naast elkaar en die hebben het vaak over ons."

Bouwense (links) en Klomp in de tijd dat ze nog bij JVOZ speelden (foto: JVOZ)

Bouwense tekende deze week zijn eerste profcontract bij Sparta Rotterdam. Hij speelt sinds 2013 voor de club, toen hij de overstap maakte vanuit JVOZ. "Ik zag al vaak foto's van jongens als ze hun contract gingen ondertekenen. Nu ik zelf in dat kamertje zat, was dat heel mooi."

Bouwense speelt op dit moment zijn wedstrijden bij Jong Sparta, maar zat al een aantal keer op de bank bij het eerste. Hij wil dit seizoen zijn debuut nog maken. "En dan na de zomerstop hoop ik op een basisplek."

Klomp speelde bij de laatste drie duels van NAC steeds in de basisopstelling. De eerste twee wedstrijden gingen verloren, (0-3 tegen Ajax en 5-2 tegen Groningen) maar gisteren won Klomp voor het eerst met NAC. Vitesse werd met 2-1 verslagen en NAC kwam van de laatste plaats af in de Eredivisie. Na afloop vertelde Klomp dat hij nuchter probeert te blijven. "Hier heb ik het allemaal voor gedaan."