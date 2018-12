Deel dit artikel:













Kinderen kunnen hier voortaan gratis zwerfboeken ophalen

Naast een ruilboekenstation heeft de culturele cadeauwinkel Juust van zorginstelling Gors in Vlissingen er ook een Kinderzwerfboekenstation bij gekregen. Kinderen kunnen gratis boeken uit een kast halen. Doel is dat ze daardoor gestimuleerd worden om in hun vrije tijd te gaan lezen.

De kast werd officieel geopend door schrijver Domino van Hecke. Hiervoor waren kinderen van basisschool de Branding uitgenodigd die meteen in de kast gingen snuffelen. "Ik heb een Star Wars boek gevonden en normaal moet ik daar heel veel voor sparen en hier kan ik het gewoon gratis pakken!", zegt de 8-jarige Ben. Ook de 10-jarige Selena is het daarmee eens: "Ik vind lezen heel leuk omdat je er veel van kunt leren en als ik het boek uit heb kan ik het hier weer inleveren zodat iemand anders het weer kan lezen." Landelijke actie Ruilboeken en nu dus ook zwerfboeken, volgens René Verhage van Juust zit daar een groot verschil in. "Het woord zegt het eigenlijk al, je pakt een boek uit de ruilboekenkast en zet dan een ander boek terug. Bij de Kinderzwerfboekenkast hoeft dat niet. Daarnaast zijn de zwerfboeken ook landelijk geregistreerd waardoor je via de site kunt bekijken waar het boek is en dat maakt het extra leuk", aldus Verhage.