Scooterrijder gewond bij aanrijding met auto in Serooskerke

Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Kadetweg. Voorbijgangers zagen het gebeuren en zijn meteen te hulp geschoten, meldt HV Zeeland. Ze hebben eerste hulp verleend tot de hulpdiensten arriveerden. Er zijn twee ambulances en een traumahelikopter uitgerukt.

Traumahelikopter

De traumahelikopter is op een grasveld naast het naastgelegen Texaco-tankstation geland. In de tussentijd heeft de politie samen met een weginspecteur van Rijkswaterstaat de weg afgezet.

Het ongeluk op de Gapingseweg bij Serooskerke op Walcheren gebeurde in de buurt van de kruising met de Kadetweg (foto: HV Zeeland)

De trauma-arts heeft geassisteerd bij het stabiliseren van de gewonde. Vervolgens is de patiënt rond 18.50 uur met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Kort daarna is ook de traumahelikopter weer vertrokken.