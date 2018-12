Taboe op mannenmishandeling: 'Lieve vrouwen kunnen draken worden'

De rechtbank in Middelburg behandelde vandaag een zaak waarbij een vrouw verdacht wordt van ernstige mishandeling van haar man. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenis van twee jaar. Hoewel mannen veel vaker terecht staan voor mishandeling van een vrouw dan omgekeerd, komt mannenmishandeling vaker voor dan gedacht.

Lees ook:

Luuc Smit, docent psychotrauma op de Hogeschool Zeeland, maakt het wel eens mee in zijn praktijk. "Lieve vrouwen kunnen draken worden. Vaak zijn het vrouwen die zelf mishandeld zijn in hun jeugd of onverwerkte trauma's hebben."

Lacherig gedaan over mannenmishandeling

Volgens Luuc Smit wordt er vaak lacherig gedaan over mannenmishandeling. "Je hoort mensen vaak zeggen: je laat je toch niet in elkaar meppen door een vrouw?! Maar het heeft weinig met fysieke kracht te maken. Het heeft vaak een lange opbouw in een relatie. Er kunnen zaken als jaloezie spelen bij de vrouw. En bij de mannen kan het zijn dat ze niet geleerd hebben voor zichzelf op te komen."

(foto: mannenmishandeling.nl)

Er zijn in Nederland inmiddels zes organisaties die mishandelde mannen opvangen en samen een landelijk netwerk vormen. Zij hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan negenhonderd mannen tijdelijk onderdak geboden.

Mannen zoeken vaker hulp

De mannenopvang in Nederland bestaat bijna tien jaar. In de beginjaren waren de opvangplekken voor 70 procent bezet, inmiddels zitten ze bijna altijd vol. Het vermoeden is dat er niet meer mannen mishandeld worden, maar dat ze vaker hulp zoeken.