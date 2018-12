'Het is fijn om stil te staan bij iemand die je zo mist'

Zeeuws Verlies en Rouw

De boom is een initiatief van Stichting Zeeuws Verlies. Sari de Groot: 'Wij vinden het heel belangrijk dat mensen de namen van hun geliefden die ze zo missen, mogen noemen. Iemand wordt zo een beetje in leven gehouden.'

Zoon

De Groot verloor zelf dertien jaar geleden haar zoon Michel bij een auto-ongeluk. Ook voor hem hangt er een kaartje in de boom. 'Het is fijn om iemand die er niet meer is op deze manier te herinneren. Er is weer even bij hem stil gestaan.'

Vlissingen

Er staat niet alleen een Kerstwensboom in Middelburg. Ook de bibliotheek in Vlissingen heeft er eentje neergezet. In Middelburg kan er nog tot en met 23 december iets in de boom worden gehangen. Daarna blijft de boom tot na Nieuwjaar staan.