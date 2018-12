Vrijwilligers gemeentearchief kunnen zoeken als detectives

De 34 vrijwilligers van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland worden in het zonnetje gezet (foto: Omroep Zeeland)

Geheugen

'Het archief is het geheugen van onze gemeente. Deze vrijwilligers houden het geheugen in stand, werken het bij en houden het levend', aldus wethouder Ankie Smit. "De vrijwilligers, soms al op een behoorlijke leeftijd, duiken in de doop-, trouw- en overlijdensregisters en maken zo de geschiedenis toegankelijk en zichtbaar in een database. Ze kunnen zoeken als detectives."

Gezondheid

Als kers op de taart wordt elk jaar de Vrijwilliger van het Jaar gekozen. Dit keer waren er twee: Huib Kesteloo en Truus Vijverberg uit Ouwerkerk. Truus Vijverberg (85) werkt al sinds 2004 als vrijwilliger. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het bevolkingsregister van Ouwerkerk. 'Ik sta er versteld van', vertelt een geëmotioneerde Truus. 'Ik vind het geweldig en vooral nu omdat ik er mee moet stoppen vanwege mijn gezondheid.'

1,4 miljoen namen

Volgens gemeentearchivaris kan de gemeente niet zonder haar vrijwilligers. 'Wij hebben zelf de tijd niet voor dit uitzoekwerk. Dankzij hen staan er nu 1,4 miljoen namen in een database en kan iedereen op zoek naar zijn of haar voorouders.'

Impressie van de jaarlijkse vrijwilligersavond van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland