Verkeerstafel moet verhalen los maken

In de jaren zestig kwamen agenten van de politie in uniform nog in de klas om verkeersles te geven. Dat deden ze met de hulp van een verkeerstafel. Op die tafel stonden allerlei verkeerssituaties opgesteld, die door de agent werden uitgelegd.

De verkeerstafel uit Oud-Vossemeer werd mede door bestuurslid van VVN Tholen Anton Gelok gebouwd, ruim een halve eeuw geleden. "Hij zorgde dat er werkende verkeerslichten, straatlantaarns en een spoorwegovergang op stonden", vertelt Rob van der Klugt, ook van VVN afdeling Tholen. "De tafel heeft zo'n tien jaar in de klas gestaan en werd door de drie basisscholen in Oud-Vossemeer gebruikt."

Zolder

In 1976 verhuisde de verkeerstafel naar de zolder van dorpshuis De Vossenkuil. "Later moest de tafel daar weg en werd plek gevonden in een loods. Daar heeft hij tot voor kort kunnen staan", vervolgt Van Der Klugt. "Toen duidelijk werd dat de tafel niet meer in de loods kon blijven zijn we reddingsoperatie gestart en hebben de verkeerstafel in delen naar deze plek in Sint Maartensdijk, bij Van Steenis auto's. Daar staat de tafel voorlopig helemaal opgebouwd."

De verkeerstafel heeft een spoorwegovergang, een viaduct, een rotonde en allerlei auto's en andere verkeersdeelnemers erop staan. "Alleen de elektriciteit van de tafel hebben we nog niet durven aansluiten, daar is iets meer kennis voor nodig", zegt Van der Klugt. Bij de verkeerstafel zijn nog allerlei verkeersboekjes aanwezig en oude dia's.

Tegenwoordig worden verkeerslessen digitaal gegeven in de klas. "Hoewel het wellicht wel zou werken om een agent de les te laten geven, maar daar hebben ze geen tijd meer voor", aldus Van der Klugt.

Definitieve plek

De plek in Sint Maartensdijk is voorlopig, weet de afdeling van VVN Tholen. "Ik hoop een definitieve plek te kunnen vinden, ergens op Tholen. Het zou mooi zijn om de mensen van het eiland te kunnen laten zien hoe een verkeersles vroeger werd gegeven. En we hopen dat ouderen die op deze manier verkeersles hebben gekregen, hun verhaal willen vertellen."