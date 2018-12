Zeeland wordt wakker: gele hesjes, gewonde scooterrijder en verkeerstafel

Protest van actievoerders met gele hesjes in Den Haag (foto: ANP)

Gele hesjes

De protestacties van actievoerders in gele hesjes hebben ook Zeeland bereikt. Dit weekend zijn er in navolging van Nederlandse Gele Hesjes-protesten in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Arnhem ook twee demonstraties van verschillende groepen in Middelburg en in Vlissingen. Ze verzetten zich tegen van alles: van het Marrakesh-pact, open grenzen, toenemende armoede en hogere prijzen tot de tol voor de Westerscheldetunnel.

Het ongeluk op de Gapingseweg bij Serooskerke op Walcheren gebeurde in de buurt van de kruising met de Kadetweg (foto: HV Zeeland)

Scooterrijder

Bij Serooskerke op Walcheren zijn een auto en scooter rond 18.00 uur door nog onbekende oorzaak tegen elkaar gebotst op de Gapingseweg. Daarbij kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond. Het zou gaan om een oudere man.

De gerestaureerde verkeerstafel (foto: Omroep Zeeland)

Verkeerstafel

Leden van de afdeling Tholen van Veilig Verkeer Nederland hebben een verkeerstafel uit de jaren zestig opgeknapt. Met zo'n verkeerstafel werd vroeger verkeersles gegeven aan leerlingen van de lagere school, zoals dat toen nog heette. Er stonden poppetjes op, en voertuigen van hout.

Kale bomen tegen een winterse ondergaande zon (foto: Herman van Manen uit Krabbendijke)

Het weer

Vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Zeer lokaal is een ochtendbuitje mogelijk, verder is het droog. Bij een veelal zwakke westelijke wind wordt het vanmiddag 8 of 9 graden.